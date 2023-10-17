الدبيبة يستنكر جريمة مستشفى المعمداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد.

ووصف الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» الواقعة بـ«الجريمة الوحشية»، مستنكرًا «هذا الجرم الذي فاق كل الحدود». وطالب في الوقت نفسه «كل دول العالم والدول الكبرى خاصة بإيقاف هذه الجرائم، وفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر».

الدبيبة: استهداف المرافق الطبية والمدنية جريمة حرب

وشدد الدبيبة على أن «استهداف المرافق الطبية والمدنية هي جريمة حرب، ويجب أن يتوقف هذا العدوان».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

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كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.