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الأردن يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استهداف مستشفى المعمداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 09:47 مساء
الأردن يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استهداف مستشفى المعمداني في غزة
جثامين الشهداء داخل ساحة مستشفى الأهلي المعمداني عقب القصف الإسرائيلي لها. (الإنترنت)
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دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان «العدوان الإسرائيلي» الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء، محملة الاحتلال الإسرائيلي، «القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير».

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن المملكة «ترفض وتدين بشدة هذا الفعل الذي يتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

 أكثر من 500 شهيد من النازحين
وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

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من جانبها، دانت مصر «بأشد العبارات»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني
واعتبرت مصر هذا «القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية»، مطالبة الاحتلال  بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر «جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة»، مطالبة «إسرائيل» بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

توفير الحماية الفورية للمدنيين
دانت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الضربة القاتلة التي استهدفت مستشفى في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس»: «تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني».

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو  يوم الثلاثاء الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى في غزة بأنها أمر «مروع وغير مقبول على الإطلاق». وقال ترودو للصحفيين إنه «من غير المقبول قصف مستشفى».

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