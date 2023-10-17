أبوالغيط عن قصف مستشفى في غزة: «أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟»

القاهرة - بوابة الوسط

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط الإثنين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى في غزة أوقع مئات القتلى والجرحى، مطالبًا «الغرب بوقف هذه المأساة فورًا».

وكتب أبوالغيط على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) «أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورًا»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

أكثر من 500 شهيد من النازحين

وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

من جانبها دانت مصر «بأشد العبارات»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني

واعتبرت مصر هذا «القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية»، مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

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وطالبت مصر «جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة»، مطالبة «إسرائيل» بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.