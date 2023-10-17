مصر تدين «بأشد العبارات» القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دانت مصر «بأشد العبارات»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

مصر: القصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية انتهاك خطير للقانون الإنساني

واعتبرت مصر هذا «القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية»، مطالبة «إسرائيل» بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

- حصيلة أولية: أكثر من 500 شهيد في القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي في غزة

مصر تطالب «إسرائيل» بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح

وطالبت مصر «جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة»، مطالبة «إسرائيل» بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.