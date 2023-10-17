حصيلة أولية: أكثر من 500 شهيد في القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.

وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مستشفى الأهلي المعمداني أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دُمِّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن. وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.

ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (منصة إكس)

ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (منصة إكس)

ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (منصة إكس)