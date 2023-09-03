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مجلس الدولة يطالب بسرعة نشر تحقيقات لقاء المنقوش وكوهين وإدانة المتورطين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 07:35 مساء
مجلس الدولة يطالب بسرعة نشر تحقيقات لقاء المنقوش وكوهين وإدانة المتورطين
جانب من جلسة تشاورية عقدها المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
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طالب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها المجلس في طرابلس بحضور 48 عضوًا، وذلك لمناقشة تداعيات لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

ودعا المجلس، بحسب البيان، إدانة الشخصيات المتورطة، و«الوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي»، مؤكدًا الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات مع الكيان الصهيوني، حسب القوانين السارية.

- النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
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وأمس السبت، أعلن مكتب النائب العام اليوم تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء المنقوش وكوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.

وبعد الكشف عن اللقاء، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الأحد الماضي، إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق، وتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بحسب نص القرار رقم «368» لسنة 2023.

وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق إداريًا مع وزيرة الخارجية على أن تحيل اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.

جانب من جلسة تشاورية عقدها المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من جلسة تشاورية عقدها المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
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