بنغازي ما زالت معزولة عن الاتصالات وتضارب المعلومات حول مصير البرغثي

القاهرة - بوابة الوسط

فيما لا تزال بنغازي معزولة عن الاتصالات، أفادت مصادر متطابقة «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة عدد من العناصر المرافقة لوزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي، واحتجاز أفراد من عائلته بمن فيهم زوجته، وتطويق مقر تواجده من قبل قوات تابعة للقيادة العامة، فيما لا تزال المعلومات متضاربة بشأن مصير البرغثي منذ وصوله إلى مدينة بنغازي يوم الجمعة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بمنطقتي السلماني وحي 602، وسط بنغازي، عصر الجمعة الماضية، بين قوات تابعة لـ«اللواء 106 مجحفل» و«لواء طارق بن زياد» التابعين للقيادة العامة، ومرافقي البرغثي بعد وصوله إلى منزله الذي غاب عنه لسنوات.

ولم يتسن معرفة حقيقة ما يجري في المدينة مع استمرار صمت الجهات الأمنية والرسمية في بنغازي. وعدم صدور أي تصريحات، أو بيانات توضيحية بالخصوص.

الدبيبة يطالب بفتح تحقيق في أحداث بنغازي

وطالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق اليوم الإثنين، النائب العام المستشار الصديق الصور بفتح تحقيق في أحداث بنغازي. بعدما قال إن المدينة «تشهد منذ ثلاثة أيام أحداثًا استثنائية»، و«مواجهات مسلحة داخل أحد الأحياء المدنية، إضافة إلى قطع متعمد لشبكات الاتصالات»، ما جعلها معزولة عن العالم.

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واعتبر الدبيبة في كلمته بندوة وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية، أن «مثل هذه الحوادث لا تهدد حياة المواطنين فقط بل تمس وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها الاجتماعي»، حاثًا «الجهات الأمنية في بنغازي على القيام بواجبها لحماية أهالي المدينة».

قلق أممي بشان الوضع في بنغازي

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في بنغازي، مطالبة السلطات في شرق ليبيا بإعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في المدينة بعد قطعها منذ يوم الجمعة الماضي.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الإثنين، إنها تتحرى عن صحة التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين، داعية المنخرطين في الاشتباكات إلى ضرورة احترام التزاماتها بحماية المدنيين.