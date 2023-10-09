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الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في أحداث بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 12:20 مساء
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في أحداث بنغازي
كلمة الدبيبة في ندوة حول الطيران المدني بطرابلس، 9 أكتوبر 2023. (صورة من بث مباشر على صفحة حكومتنا)
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طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة النائب العام المستشار الصديق الصور بفتح تحقيق في أحداث بنغازي.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، بندوة وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية، حسب مقطع فيديو بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

أحداث بنغازي تمس وحدة ليبيا ونسيجها الاجتماعي
وقال الدبيبة: «تشهد مدينة بنغازي منذ ثلاثة أيام أحداثا استثنائية، والتقارير تقول إن هناك مواجهات مسلحة داخل أحد الأحياء المدنية، إضافة إلى قطع متعمد لشبكات الاتصالات، ما جعل ثاني أكبر المدن الليبية وحاضرة المنطقة الشرقية معزولة تماما عن العالم».

وأضاف: «مثل هذه الحوادث لا تهدد حياة المواطنين فقط بل تمس وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها الاجتماعي، وعليه أحث الجهات الأمنية في بنغازي على القيام بواجبها لحماية أهالي المدينة، وأطالب النائب العام بفتح تحقيق شفاف فمن حق الشعب الليبي معرفة الحقيقة، ويجب محاسبة المسؤولين عن تعريض المواطنين العزل للخطر».

اشتباكات في بنغازي بعد وصول البرغثي
وشهدت بنغازي مواجهات مساء يوم الجمعة الماضي على إثر عودة وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي إلى المدينة.

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وبالتزامن مع تلك المواجهات، انقطعت الاتصالات في المدينة، وتضاربت الأنباء حول مصير البرغثي، إذ تحدثت مصادر عن اعتقاله من قبل عناصر تابعة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» و«الكتيبة 115» التابعين للقيادة العامة، بعد محاصرة منزله، بينما لم تصدر الجهات المختصة أي بيان بالخصوص.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في بنغازي، مطالبة السلطات في شرق ليبيا بإعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري.

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