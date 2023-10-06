معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي واشتباكات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تضاربت المعلومات بشأن القبض على وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي، بعد عودته إلى بنغازي، وسط تواتر المعلومات عن وقوع اشتباكات في محيط منزله بحي 602 ومنطقة السلماني.

وتعذر الحصول على معلومات عما يجري في بنغازي بسبب انقطاع الاتصالات عن المدينة منذ ساعات، فيما لم تصدر الجهات المختصة أي بيان بالخصوص.

وفي وقت سابق، الجمعة، أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» بالقبض على البرغثي من قبل عناصر تابعة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» و«الكتيبة 115» التابعين للقيادة العامة، بعد محاصرة منزله الذي وصله في وقت سابق اليوم بعد غياب لسنوات.

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ولم تصدر الجهات المختصة في بنغازي بما فيها القيادة العامة أي تصريح بشأن ما يجري، بينما نفت مصادر لاحقة خبر اعتقال البرغثي، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للبرغثي مع مستقبليه لدى وصوله منزله، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر مسلحة قيل إنها تتمركز قرب منزله.

كما سمع في مقاطع فيديو أخرى أصوات طلقات الرصاص، لكن لم يتسن التأكد من صحتها بسبب حلول الظلام مساء اليوم.

في غضون ذلك، وصل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى الكونغو برازافيل، والتقى رئيسها دينيس ساسو نغيسو، بحسب صور ومقطع فيديو بثه «تلفزيون المسار» مساء الجمعة.