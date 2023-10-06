حفتر يصل الكونغو برازافيل ويلتقي الرئيس دينيس ساسو نغيسو

القاهرة - بوابة الوسط

وصل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إلى الكونغو برازافيل والتقى رئيسها دينيس ساسو نغيسو، بحسب صور ومقطع فيديو بثه «تلفزيون المسار».

ويرافق حفتر خلال الزيارة، التي لم يعلن عنها مسبقًا، كل من نجله الصديق، ومدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق خيري التميمي، وآمر «اللواء 166» أيوب البوسيفي، وآمر «اللواء 165» اللواء باسم البوعيشي.

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وأظهرت الصور المتداولة، حفتر وهو يقدم للرئيس الكونغولي هدية من بينها سيف ظهر يحمله مع الرئيس دينيس ساسو رفقة نجله الصديق.

ولم تصدر القيادة العامة ولا رئاسة الجمهورية في الكونغو برازافيل أي بيانات بشأن اللقاء، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع حفتر مع الرئيس الكونغولي.

هدية حفتر لرئيس الكونغو برازافيل، الجمعة 6 أكتوبر 2023. (الإنترنت)

هدية حفتر لرئيس الكونغو برازافيل، الجمعة 6 أكتوبر 2023. (الإنترنت)