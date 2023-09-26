حفتر يصل روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع فى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، روسيا في زيارة عمل سيجري خلالها محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب مكتب إعلام القيادة العامة.

واستقبل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف حفتر لدى وصوله روسيا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيد الوطني للدولتين ترحيبًا بالزيارة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن زيارة حفتر جاءت «بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية»، حيث سيجري خلالها «محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع فى ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

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تأتي الزيارة بعد أسبوع من لقاء نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف مع حفتر في بنغازي يوم 17 سبتمبر الجاري والتي وصلها على رأس فريق متخصص يشارك في عمليات البحث والإنقاذ الجاري بمدينة درنة وسواحلها بعدما اجتاحتها فيضانات مدمرة يوم 10 سبتمبر الجاري.

دعم روسي للمناطق المتضررة من «دانيال»

وقدم يوفكيورف خلال الزيارة تعازيه لحفتر وللشعب الليبي في ضحايا الفيضانات، مؤكدًا سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» شرق ليبيا والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقدمت روسيا مواد إغاثة لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا عبر ثلاث طائرات وصلت مطار بنينا في مدينة بنغازي يومي 15 و16 سبتمبر، وذلك ضمن جسر دولي لإغاثة المناطق المنكوبة.

مراسم استقبال حفتر في روسيا، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

مراسم استقبال حفتر في روسيا، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

مراسم استقبال حفتر في روسيا، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)