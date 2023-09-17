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نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد لحفتر سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 08:24 مساء
نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد لحفتر سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من «دانيال»
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف والوفد المرافق له، الأحد 17 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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أكد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف لقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، سعي موسكو لدعم المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» شرق ليبيا والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

واستقبل حفتر في مكبته بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، اليوم الأحد، نائب وزير الدفاع الروسي، وذلك «إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة حول تداعيات الفيضانات التي اجتاحت مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي»؛ وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

تضامن روسي مع ليبيا
وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن «نائب وزير الدفاع (الروسي) عبر عن التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا سعيها للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة».

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ووصل نائب وزير الدفاع الروسي مدينة بنغازي، أمس السبت، لتقديم واجب العزاء في ضحايا العاصفة «دانيال» حيث كان في استقباله مدير مكتب المشير خليفة حفتر، ورئيس أركان الوحدات الأمنية العميد خالد خليفة حفتر، بحسب صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس.

دعم روسي للمناطق المتضررة من «دانيال»
وقدمت روسيا مواد إغاثة لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا عبر ثلاث طائرات وصلت مطار بنينا في مدينة بنغازي يومي الجمعة والسبت، وذلك ضمن جسر دولي لإغاثة المناطق المنكوبة.

وطلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، من روسيا المساعدة في التعامل مع آثار الفيضانات المدمرة خلال لقاء مع السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، «لأن خدمات الإنقاذ الليبية لا تستطيع التعامل مع حجم الدمار»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية الجمعة.

اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف والوفد المرافق له، الأحد 17 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف والوفد المرافق له، الأحد 17 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف والوفد المرافق له، الأحد 17 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف والوفد المرافق له، الأحد 17 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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