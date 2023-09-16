روسيا تعلن وصول طائرة الإغاثة الثالثة إلى منكوبي ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت ثالث طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، اليوم السبت، محملة بمعدات تقنية وآليات إنقاذ، للمساعدة في الاستجابة مع عواقب العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت مناطق عدة شمال شرقي البلاد وحولتها لمنطقة منكوبة، حسب وكالة «نوفوستي» الروسية.

وسبق وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه في ضحايا الكارثة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم إلى الضحايا والمساعدة في الاستجابة للكارثة.

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وصلت طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي فجر أمس الجمعة محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ.

السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر فاقما الكارثة

وضرب الإعصار المتوسطي «دانيال» الشرق الليبي، قادماً من اليونان، الأحد، ما خلف آلاف القتلى، في كارثة طبيعية فاقمتها السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات شرقي البلاد، في ظل وجود 10 آلاف مفقود تحت ركام ووحل الفيضانات.

وتضررت مناطق الشرق الليبي لاسيما درنة، وبلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي؛ حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس لبضعة أيام.