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مفوضية اللاجئين تطلق نداء عاجلا لإغاثة المتضررين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 12:36 صباحا
مفوضية اللاجئين تطلق نداء عاجلا لإغاثة المتضررين في ليبيا
آثار الدمار في مدينة درنة جراء كارثة دانيال، الخميس 14 سبتمبر 2023 (الإنترنت)
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أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءً عاجلاً لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات في ليبيا، من خلال حملة لجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني.

وحثّت المفوضية على التبرع لتقديم الإغاثة لآلاف الأشخاص والأسر الذين تضرروا بشدّة من العواصف والفيضانات التي ضربت شمال شرق ليبيا.

مفوضية اللاجئين تذكِّر بحجم الكارثة في ليبيا
وأشارت إلى أن آلاف الأشخاص لقوا مصرعهم، ونزحت الآلاف من الأسر بسبب الفيضانات الكارثية في ليبيا، كما فقد الكثيرون منازلهم وسبل كسبهم للرزق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتسببت العاصفة القوية «دانيال» في هطول أمطار لم تشهدها البلاد منذ عقود، مما تسبب في انهيار السدود واختفاء مناطق وأحياء بأكملها؛ حيث فقد الآلاف حياتهم ونزحت العائلات.

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وقالت مفوضية اللاجئين إنها ليست موجة نزوح جديدة فحسب، لكنها كارثة طبيعية تهدّد حياة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين داخلياً في ليبيا، لافتا إلى أن آلاف الأشخاص بعد اضطرارهم للفرار من ديارهم بسبب الصراع والعنف، نزحوا مرة أخرى، وأجبروا على البدء من جديد.

مفوضية اللاجئين: الاحتياجات هائلة ونحتاج إلى المساعدة لتوسيع نطاق الاستجابة
وأوضحت أنها تقدم المساعدة الطارئة للمتضررين من الفيضانات المدمرة، من خلال العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين؛ حيث أرسلت إمدادات الطوارئ، مثل فرش النوم والقماش المشمع والبطانيات والمصابيح الشمسية والصابون، كما تقوم بنشر فريق طوارئ وتفعيل خط ساخن للطوارئ. لكنها قالت إن الاحتياجات هائلة ولا يزال أمامها الكثير من العمل، وهي بحاجة إلى المساعدة لتوسيع نطاق الاستجابة.

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