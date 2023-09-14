بلجيكا تفرج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلجيكا الإفراج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا، بعدما تضررت مدينة درنة جراء العاصفة المتوسطة «دانيال» التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وقال مكتب وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، اليوم الخميس: «تضامن المجتمع الدولي ضروري للغاية»، في إشارة إلى الصور المروعة القادمة من ليبيا.

وأشار التليفزيون البلجيكي إلى دفع المساعدات البلجيكية، البالغة مليون يورو، إلى صندوق الطوارئ للإغاثة من الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي وقوع معظم القتلى جراء «دانيال» في ليبيا

إيقاف الدراسة لمدة 10 أيام تضامنًا مع الطلبة بالمناطق المنكوبة اعتبارًا من الأحد القادم

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

الولايات المتحدة تقدم مليون دولار لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

ولفت مكتب غينيز إلى أن «الصليب الأحمر لديه شريك محلي موجود بالفعل على الأرض». وقال: «تعبئ بلجيكا الموارد، التي تنشرها بعد ذلك المنظمات الإنسانية وفقا لاحتياجات السكان، وهذا يسمح لهم بالاستجابة بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ مثل هذه».

إخلاء درنة من سكانها

وتتلقى ليبيا أيضا مساعدة من الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الحماية المدنية، إلى جانب تقديم ألمانيا ورومانيا وفنلندا المولدات الكهربائية والغذاء والمواد الحيوية الأخرى.

وأمس الأربعاء، قال رئيس بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، إن عدد القتلى في المدينة جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 - 20 ألفا، استنادا إلى عدد المناطق المدمرة. في حين قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين، لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

الأحد، اجتاحت العاصفة «دانيال» عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، مخلّفا آلاف القتلى والمفقودين، غالبيتهم في درنة.