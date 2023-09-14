  • Alwasat News
Atwasat

بلجيكا تفرج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 02:02 مساء
بلجيكا تفرج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا
آثار دمار بادية جراء العاصفة «دانيال» في درنة، 13 سبتمبر 2023. (الهلال الأحمر)
alwasat radio

أعلنت بلجيكا الإفراج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا، بعدما تضررت مدينة درنة جراء العاصفة المتوسطة «دانيال» التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وقال مكتب وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، اليوم الخميس: «تضامن المجتمع الدولي ضروري للغاية»، في إشارة إلى الصور المروعة القادمة من ليبيا.

وأشار التليفزيون البلجيكي إلى دفع المساعدات البلجيكية، البالغة مليون يورو، إلى صندوق الطوارئ للإغاثة من الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي وقوع معظم القتلى جراء «دانيال» في ليبيا
إيقاف الدراسة لمدة 10 أيام تضامنًا مع الطلبة بالمناطق المنكوبة اعتبارًا من الأحد القادم
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الولايات المتحدة تقدم مليون دولار لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

ولفت مكتب غينيز إلى أن «الصليب الأحمر لديه شريك محلي موجود بالفعل على الأرض». وقال: «تعبئ بلجيكا الموارد، التي تنشرها بعد ذلك المنظمات الإنسانية وفقا لاحتياجات السكان، وهذا يسمح لهم بالاستجابة بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ مثل هذه».

إخلاء درنة من سكانها
وتتلقى ليبيا أيضا مساعدة من الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الحماية المدنية، إلى جانب تقديم ألمانيا ورومانيا وفنلندا المولدات الكهربائية والغذاء والمواد الحيوية الأخرى.

وأمس الأربعاء، قال رئيس بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، إن عدد القتلى في المدينة جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 - 20 ألفا، استنادا إلى عدد المناطق المدمرة. في حين قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين، لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

الأحد، اجتاحت العاصفة «دانيال» عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، مخلّفا آلاف القتلى والمفقودين، غالبيتهم في درنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي

عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال

ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال
5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024

5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024
رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة

رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض

تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق جلسة «النواب» الطارئة لمناقشة تداعيات «دانيال»
انطلاق جلسة «النواب» الطارئة لمناقشة تداعيات «دانيال»
الدبيبة: اكتشفنا أن عقود صيانة سدي درنة لم تستكمل
الدبيبة: اكتشفنا أن عقود صيانة سدي درنة لم تستكمل
«النواب» يناقش «ميزانية طوارئ» لمعالجة آثار «دانيال»
«النواب» يناقش «ميزانية طوارئ» لمعالجة آثار «دانيال»
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول ...
بلجيكا تفرج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا
بلجيكا تفرج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
خبراء أوروبيون: الانقسامات عائق آخر أمام كارثة درنة
خبراء أوروبيون: الانقسامات عائق آخر أمام كارثة درنة...
أسامة حماد لـ«الوسط»: تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة من «دانيال»
أسامة حماد لـ«الوسط»: تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق ......
قوافل مساعدات وتبرعات وإيواء المتضررين.. 12 بلدية تتحرك لنجدة درنة
قوافل مساعدات وتبرعات وإيواء المتضررين.. 12 بلدية تتحرك ......
بلجيكا تفرج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا
بلجيكا تفرج عن مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة إلى ليبيا...
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول......
المزيد