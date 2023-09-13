إيقاف الدراسة لمدة 10 أيام تضامنًا مع الطلبة بالمناطق المنكوبة اعتبارًا من الأحد القادم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، إيقاف الدراسة لمدة 10 أيام تضامنًا مع الطلبة في المناطق المنكوبة، التي اجتاحتها العاصفة «دانيال» بمناطق شرق ليبيا وأودت بحياة آلاف الأشخاص، وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات، منوهة إلى ان العطلة ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وفق منصة «حكومتنا».

يأتي ذلك، على خلفية إعلان مدن درنة والبيضاء وسوسة ومناطق بالجبل الأخضر وسهل بنغازي منكوبة جراء السيول والفيضانات العارمة التي خلفتها العاصفة، وتسببت في كارثة هي الأكبر في ليبيا منذ عقود بعدما أودت بحياة الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين والنازحين.

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وأجبرت السيول والفيضانات الكثير من العائلات في شرق ليبيا إلى اللجوء إلى المدارس وبيوت الشباب بعدما تهدمت وتضررت منازلهم جراء السيول، فيما غمرت المياه مدارس أخرى وأخرجتها عن الخدمة، خاصة في مدن درنة، وسوسة، والبيضاء، والمرج، والأبرق، وشحات، وقرى بطة، وتاكنس، والمخيلي.

وانطلق العام الدراسي 2023 - 2024 في ليبيا يوم 3 سبتمبر الجاري؛ حيث توجه أكثر من 2.5 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم في أول عام دراسي يبدأ كما هو مخطط له منذ العام 2011، قبل تعطيل الدراسة بسبب تداعيات العاصفة «دانيال».