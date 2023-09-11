وزارة التربية والتعليم تنعي طالبة من الأبيار توفيت جراء السيول

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، الطالبة «رضوة فرج محمد سعد بوعيدة» المقيدة بالصف الثاني الثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية الأبيار إثر جريان الأودية والسيول الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي تجتاح مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد.

وعبرت الوزارة في نعيها عبر صفحتها على «فيسبوك» عن بالغ حزنها العميق لهذا المصاب الجلل، مقدمة تعازيها لعائلة الفقيدة وذويها، ولكل الأسرة التعليمية والتربوية بمراقبة التربية والتعليم ببلدية الأبيار.

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وأعلن كل من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم، الحداد لمدة ثلاثة أيام في كل أنحاء ليبيا على أرواح المواطنين الذين قضوا جراء الأمطار والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدن شرق البلاد.

وتسببت السيول العارمة والفيضانات الغزيرة في مقتل وإصابة وفقدان العشرات في منطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا سيما مدن البيضاء، فضلًا عن دمار عشرات المباني والممتلكات العامة والخاصة، وخلفت موجة نزوح كبيرة إلى المناطق المجاورة.