الولايات المتحدة تقدم مليون دولار لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تقديم مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمساعدة المتضررين من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق في شرق ليبيا، وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين.

وقالت مديرية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» سامنثا باور، عبر حسابها على منصة «إكس» إن الوكالة «نشرت اليوم فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث لتنسيق الاستجابة، وقدمت مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأولية لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها»، مشيرة إلى أن «الفيضانات الكارثية في ليبيا تسببت في مقتل الآلاف وتسببت في احتياجات إنسانية ماسة للكثيرين».

مساهمات الولايات المتحدة في جهود الإغاثة

وشارك المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند تدوينة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر حساب السفارة على منصة «إكس»، وقال في تدوينة نشرتها السفارة إن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب».

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وأوضح نورلاند أن «المستوى الحالي لمساهمات الولايات المتحدة في جهود الإغاثة من الفيضانات يبلغ مليون دولار»، لافتًا إلى أن السفارة ستعمل بالتشاور مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمواصلة العمل مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة في ليبيا

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، تقديم دعم مالي طارئ لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا. وعبّر في بيان، عن تعازيه العميقة لجميع العائلات التي فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا.

وأكد بايدن في بيان وزعه البيت الأبيض على وسائل الإعلام، أن الولايات المتحدة ترسل أموالًا طارئة إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي.