  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 08:15 مساء
بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار «دانيال»
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تقديم دعم مالي طارئ لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وعبّر بايدن، في بيان، عن تعازيه العميقة لجميع العائلات التي فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ترسل أموالًا طارئة إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي.

- أميركا تعرض مساعدة ليبيا في مواجهة آثار «دانيال»

وأردف الرئيس الأميركي: «ننضم إلى الشعب الليبي في حزنه على فقدان الكثير من الأرواح، ونرسل أملنا إلى جميع المفقودين الأحباء».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن «الولايات المتحدة تعبر عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا»، كما نقل الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية مساء الإثنين.

وأعلنت عدد من الدول العربية والغربية على رأسها مصر والإمارات وقطر وإيطاليا وفرنسا، تضامنها مع ليبيا في مواجهة التداعيات المدمرة للعاصفة «دانيال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا

قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا
كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي

إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي
«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة ...
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية

تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار «دانيال»
بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار ...
بوتين يبدي للمنفي استعداد روسيا مساعدة ليبيا لمواجهة آثار «دانيال»
بوتين يبدي للمنفي استعداد روسيا مساعدة ليبيا لمواجهة آثار ...
مركز طبرق الطبي يستقبل أكثر من 300 جثة لضحايا العاصفة «دانيال»
مركز طبرق الطبي يستقبل أكثر من 300 جثة لضحايا العاصفة «دانيال»
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق الإنقاذ والإغاثة
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل ......
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا العاصفة «دانيال»
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا ......
بولندا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من «دانيال» في ليبيا
بولندا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من......
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في......
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا...
المزيد