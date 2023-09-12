بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تقديم دعم مالي طارئ لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وعبّر بايدن، في بيان، عن تعازيه العميقة لجميع العائلات التي فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ترسل أموالًا طارئة إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي.

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وأردف الرئيس الأميركي: «ننضم إلى الشعب الليبي في حزنه على فقدان الكثير من الأرواح، ونرسل أملنا إلى جميع المفقودين الأحباء».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن «الولايات المتحدة تعبر عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا»، كما نقل الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية مساء الإثنين.



وأعلنت عدد من الدول العربية والغربية على رأسها مصر والإمارات وقطر وإيطاليا وفرنسا، تضامنها مع ليبيا في مواجهة التداعيات المدمرة للعاصفة «دانيال».