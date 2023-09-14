باتيلي: حجم أضرار «دانيال» يفوق الخيال.. وأرى أمامي ليبيا واحدة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي، الإشادة بمستوى التعاون بين الليبيين في جميع المناطق، لمواجهة كارثة «دانيال» المدمرة التي ضربت مدن المنطقة الشرقية.

وقال باتيلي، في بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على «فيسبوك»، إن «حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله»، مشيدًا في الوقت نفسه بفريق الأمم المتحدة وشركائها على الأرض لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى.

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باتيلي: الشعب الليبي يضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف

وتابع المبعوث الأممي: «يضرب الشعب الليبي أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة. اليوم أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب. أحث جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة».

وقال إن هذه الأزمة «لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها»، معربًا عن امتنانه لجميع البلدان التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب.

وسبق أن أشاد باتيلي، مساء الأول من أمس الثلاثاء، بتكاتف المؤسسات المحلية من المناطق كافة للمساعدة في مواجهة آثار إعصار «دانيال»، قائلًا إنها «لحظة يتوحد فيها الجميع. يوحدنا فيها الألم، ولكنها أيضًا اللحظة التي نداوي خلالها جراحنا معًا».

وضربت العاصفة «دانيال» مدن شرق ليبيا، ما أسفر عن وفاة 5200 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى سبعة آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، و11 ألف مفقود، في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى، بحسب آخر إحصائية للهلال الأحمر الليبي.

جانب من المساعدات المقدمة للمتضررين من العاصفة دانيال (صفحة البعثة الأممية على فيسبوك)