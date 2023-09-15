«تاس»: تكالة يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة آثار كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، من روسيا المساعدة في التعامل مع آثار الفيضانات المدمرة خلال لقاء مع السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين.

وقالت السفارة الروسية عبر قناتها على «تيليغرام» إن السفير حيدر أغانين أعرب عن خالص تعازيه لرئيس المجلس الأعلى للدولة والشعب الليبي في ضحايا العاصفة المتوسطية «دانيال»، فيما طلب تكالة من الجانب الروسي «تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا؛ لأن خدمات الإنقاذ الليبية لا تستطيع التعامل مع حجم الدمار»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

ووصلت طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ. وتعد تلك أولى الرحلات ضمن جسر جوي روسي إلى ليبيا، للمساعدة في التغلب على تداعيات العاصفة «دانيال» وفق قناة «روسيا اليوم».

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«كان بالإمكان تجنب معظم الخسائر البشرية في ليبيا»

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن استخدام أنظمة الإنذار المتقدمة «كان من شأنه أن يقلل من الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة في ليبيا».

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، بمدينة جنيف السويسرية؛ إذ أضاف: «لو كان هناك تحذير مسبق باستخدام أنظمة الإنذار المتقدمة لكان من الممكن تجنب معظم الخسائر البشرية في ليبيا».

والأحد إلى الإثنين، اجتاحت العاصفة المتوسطية «دانيال» عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.