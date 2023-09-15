  • Alwasat News
Atwasat

«تاس»: تكالة يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة آثار كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 04:50 مساء
«تاس»: تكالة يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة آثار كارثة «دانيال»
من أعمال البحث والإنقاذ في منطقة جبيلة بدرنة، 15 سبتمبر 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)
alwasat radio

طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، من روسيا المساعدة في التعامل مع آثار الفيضانات المدمرة خلال لقاء مع السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين.

وقالت السفارة الروسية عبر قناتها على «تيليغرام» إن السفير حيدر أغانين أعرب عن خالص تعازيه لرئيس المجلس الأعلى للدولة والشعب الليبي في ضحايا العاصفة المتوسطية «دانيال»، فيما طلب تكالة من الجانب الروسي «تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في ليبيا؛ لأن خدمات الإنقاذ الليبية لا تستطيع التعامل مع حجم الدمار»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

ووصلت طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ. وتعد تلك أولى الرحلات ضمن جسر جوي روسي إلى ليبيا، للمساعدة في التغلب على تداعيات العاصفة «دانيال» وفق قناة «روسيا اليوم».

تعهد أممي بمساعدة ليبيا في البحث عن الضحايا والمفقودين جراء «دانيال»
الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم
الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا

«كان بالإمكان تجنب معظم الخسائر البشرية في ليبيا»
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن استخدام أنظمة الإنذار المتقدمة «كان من شأنه أن يقلل من الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة في ليبيا».

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، بمدينة جنيف السويسرية؛ إذ أضاف: «لو كان هناك تحذير مسبق باستخدام أنظمة الإنذار المتقدمة لكان من الممكن تجنب معظم الخسائر البشرية في ليبيا».

والأحد إلى الإثنين، اجتاحت العاصفة المتوسطية «دانيال» عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة

شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن ...
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تاس»: تكالة يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة آثار كارثة «دانيال»
«تاس»: تكالة يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة آثار كارثة «دانيال»
ولي العهد الكويتي يعزي المنفي في ضحايا «دانيال»
ولي العهد الكويتي يعزي المنفي في ضحايا «دانيال»
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا المناطق المنكوبة
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا ...
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
دوريات «المهام الخاصة» تشارك في البحث عن العالقين في درنة (صور)
دوريات «المهام الخاصة» تشارك في البحث عن العالقين في درنة ......
تكالة يشكل لجنة لتقدير حجم الضرر في مدن الشرق
تكالة يشكل لجنة لتقدير حجم الضرر في مدن الشرق...
فريق أردني يبدأ أعمال إغاثة المتضررين في درنة
فريق أردني يبدأ أعمال إغاثة المتضررين في درنة...
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في ......
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا المناطق المنكوبة
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ......
المزيد