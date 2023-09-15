الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، تامر رمضان، الجمعة «لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء» بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين قبل أيام.

وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال خلال مؤتمر صحفي عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى، مؤكدا أنها «لن تكون نهائية أو دقيقة»، وثمة حصائل مختلفة وموقتة جدا تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 3800 قتيل، بحسب وكالة «فرانس برس».

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- الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي وقوع معظم القتلى جراء «دانيال» في ليبيا

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.