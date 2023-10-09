البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في بنغازي واستمرار انقطاع الاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في بنغازي واستمرار انقطاع الاتصالات بالمدينة.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الإثنين، إنها تتحرى عن صحة التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين، داعية المنخرطين في الاشتباكات إلى ضرورة احترام التزاماتها بحماية المدنيين.

وطالبت البعثة السلطات في شرق ليبيا بإعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ اندلاع الاشتباكات يوم السابع من أكتوبر الجاري، مضيفة أن الحصول على المعلومات ومشاركتها من حقوق الإنسان، كما أن الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.

مواجهات بعد وصول البرغثي إلى المدينة

وشهدت بنغازي مواجهات مساء يوم الجمعة الماضي على إثر عودة وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي إلى المدينة.

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وبالتزامن مع تلك المواجهات، انقطعت الاتصالات في المدينة، وتضاربت الأنباء حول مصير البرغثي، إذ تحدثت مصادر عن اعتقاله من قبل عناصر تابعة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» و«الكتيبة 115» التابعين للقيادة العامة، بعد محاصرة منزله، بينما لم تصدر الجهات المختصة أي بيان بالخصوص.