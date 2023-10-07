مصادر: انقطاع الاتصالات مستمر عن بنغازي.. وغموض بشأن الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر محلية متطابقة، اليوم السبت، إن الاتصالات لا تزال مقطوعة عن بنغازي، على الرغم من الحديث عن عودتها على نحو جزئي، وذلك مع استمرار الغموض وتضارب المعلومات بشأن أنباء عن اشتباكات اندلعت، أمس، في محيط منزل وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، المهدي البرغثي، بحي 602 ومنطقة السلماني.

وذكرت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن عديد المواطنين في مناطق ليبية متفرقة لم يتمكنوا من الاتصال بأقاربهم أو أصدقائهم في المدينة اليوم السبت، ما حال دون التحقق مما جرى الليلة الماضية من صدام مسلح أعقب خبر وصول العقيد البرغثي المدينة.

تضارب المعلومانت مستمر بشأن القبض على البرغثي

ولا تزال المعلومات متضاربة المعلومات بشأن القبض على وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، بينما لم تصدر الجهات المختصة أي بيان بالخصوص.

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وفي حين أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» بالقبض على البرغثي من قِبل عناصر تابعة للواء «طارق بن زياد المعزز» والكتيبة «115» التابعين لـ«القيادة العامة»، بعد محاصرة منزله، الذي وصله في وقت سابق اليوم بعد غياب سنوات، نفت مصادر لاحقة خبر اعتقال البرغثي، بينما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبرغثي مع مستقبليه لدى وصوله منزله، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر مسلحة قيل إنها تتمركز قرب منزله. كما سمع في مقاطع فيديو أخرى أصوات طلقات الرصاص، لكن لم يتسن التأكد من صحتها بسبب حلول الظلام.