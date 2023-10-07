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استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 12:09 صباحا
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
منظر عام لمدينة بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)
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لا تزال الاتصالات مقطوعة عن مدينة بنغازي منذ عصر الجمعة، وتزامن ذلك مع وصول وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي، وما أعقبه من معلومات بشأن وقوع صدام مسلح قرب منزله بين مسلحين مرافقين للبرغثي وآخرين تابعين للقيادة العامة.

ولم تصدر الجهات المسؤولة بما فيها القيادة العامة والجهات الأمنية، أي بيان بشأن الوضع الأمني والاشتباكات المسلحة وانقطاع الاتصالات عن بنغازي حتى اللحظة، وهو ما حال دون الوصول إلى المصادر الرسمية، ومعرفة ما يجري في المدينة.

- معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي واشتباكات في بنغازي
- حفتر يصل الكونغو برازافيل ويلتقي الرئيس دينيس ساسو نغيسو
- مصادر لـ«بوابة الوسط»: اعتقال المهدي البرغثي في بنغازي

وتضاربت المعلومات خلال الساعات الأخيرة بشأن اعتقال المهدي البرغثي من طرف عناصر مسلحة تابعة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» و«الكتيبة 115» التابعين للقيادة العامة، إثر محاصرة منزله الذي وصله في وقت سابق اليوم بعد غياب لسنوات.

وأفادت مصادر محلية متطابقة في مدينة بنغازي «بوابة الوسط» في وقت سابق من مساء الجمعة، باعتقال البرغثي، بعد وصوله إلى منزله بالمدينة. لكن قناة «فبراير» بثت مساء الجمعة، تسجيلًا صوتيا قالت إنه لشقيق المهدي البرغثي، نفى فيه اعتقاله.

ونظرًا لصعوبة الاتصال بمدينة بنغازي جراء انقطاع الاتصالات لم يتسن الوصول إلى معلومات حول حجم الصدام المسلح، وما إذا أسفر عن سقوط ضحايا.

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