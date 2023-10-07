  • Alwasat News
Atwasat

قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 04:57 مساء
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، المهدي البرغثي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت قبيلة البراغثة، في بيان اليوم السبت، إن عودة وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، المهدي البرغثي إلى بنغازي جاءت «بعد تشاور مع بعض أعيان القبيلة» بعد أن «أعلنت المؤسسة العسكرية أنه لا مانع لديها من عودة كل من يرغب في العودة من المخالفين لها إلى مدينة بنغازي»، وأشارت إلى أن «قوات القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية». 

جاء البيان صادر عن قبيلة البراغثة بعد غموض وتضارب المعلومات بشأن أنباء عن اشتباكات اندلعت، أمس، في محيط منزل المهدي البرغثي، بحي 602 ومنطقة السلماني، فيما تقول مصادر محلية متطابقة، اليوم السبت، إن الاتصالات لا تزال مقطوعة عن بنغازي، على الرغم من الحديث عن عودتها على نحو جزئي.

- مصادر: انقطاع الاتصالات مستمر عن بنغازي.. وغموض بشأن الاشتباكات 
- استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني 
- معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي

وأضاف البيان إن «البرغثي تفاجأ بقدوم سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة تريد اعتقاله واقتياده كمجرم من المجرمين بعد عودته إلى منزله سالمًا للقاء أهله وأهالي بنغازي». وذكر البيان أن «المجموعة التي كانت قادمة لاعتقال البرغثي استعملت القوة وبادرت إلى استخدام السلاح، ولم تراع التراتبية العسكرية، ولم تحترم الأقدمية في العمل العسكري، ولم تكن تنتمي للشرطة العسكرية كقطاع مسؤول عن اعتقال العسكريين».

ماذا فعل شباب قبيلة البراغثة؟
وأشارت قبيلة البراغثة إلى أن « شباب القبيلة والحي بادروا إلى الاعتراض على هذا الأمر وتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة وسط الأحياء السكنية وقاطنيها من المدنيين». واستنكرت القبيلة ما وصفتها بـ«الإجراءات التعسفية التي قامت بها القيادة العامة» محذرة من «استخدام القوة ضد المواطنين».

ولوح البيان بالقول إن «استخدام العنف سيُواجَةُ بالعنف وقد تتجه الأوضاع في بنغازي خاصة وفي عموم برقة نحو الانهيار»، مؤكدة أن « العميد المهدي البرغثي عاد إلى مدينته ومنزله وأسرته ولم يعلن عن ممارسته أي نشاط ضد أي طرف مهما كان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شهود عيان: انتشار أمني كثيف في أجدابيا
شهود عيان: انتشار أمني كثيف في أجدابيا
بالصور.. طرق جديدة وفتح مسارات في أوجلة
بالصور.. طرق جديدة وفتح مسارات في أوجلة
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ...
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية (السبت 7 أكتوبر 2023)
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية (السبت 7 أكتوبر 2023)
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
«القابضة للاتصالات»: تأثر الإنترنت بين مصراتة وطرابلس جراء قطع كابل
«القابضة للاتصالات»: تأثر الإنترنت بين مصراتة وطرابلس جراء ......
رصد 3 مخالفات خلال جولة تفتيشية داخل المحلات الغذائية في الزنتان
رصد 3 مخالفات خلال جولة تفتيشية داخل المحلات الغذائية في ......
هيئة البحث عن المفقودين تنتشل 7 جثث في درنة
هيئة البحث عن المفقودين تنتشل 7 جثث في درنة...
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا...
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية (السبت 7 أكتوبر 2023)
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية (السبت 7 أكتوبر ......
المزيد