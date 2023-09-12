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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمساعدة المناطق الليبية المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 11:29 صباحا
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لمساعدة المناطق الليبية المتضررة من «دانيال»
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة جراء العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، استعداد الاتحاد لمساعدة المناطق الليبية المتضررة من العاصفة «دانيال».

وكتب ميشيل عبر حسابه على موقع «إكس» اليوم الثلاثاء: «صور مروعة من ليبيا بعد الوفيات والدمار الناجم عن فيضانات في شرق البلاد. نرسل خالص تعازينا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى الشعب الليبي وأسر الضحايا، ومستعدون لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة».

كما عبر ممثل الاتحاد للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، عن حزنه لصور الدمار في ليبيا نتيجة الظروف الجوية القاسية التي تسببت في خسارة مأساوية في الأرواح، مؤكدا متابعة الاتحاد الأوروبي عن كثب الأوضاع، واستعداده لتقديم الدعم، حسب تدوينة نقلتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على حسابها في «فيسبوك».

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»
وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر مساء الأحد الماضي سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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أميركا تعرض مساعدة ليبيا في مواجهة آثار «دانيال»

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

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