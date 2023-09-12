عودة الكهرباء إلى مناطق في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عودة التيار الكهربائي إلى مناطق في درنة، بعد انقطاعها منذ مساء الأحد الماضي حين ضربت المدينة العاصفة «دانيال».

وقالت إن فرقها الفنية تمكنوا من إعادة الخدمة إلى مناطق شيحة الغربية والشرقية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عودة الإنترنت

كما نجح فنيو شركة «المدار الجديد» في إعادة خدمة الإنترنت «4G» إلى المدينة، التي انقطعت أيضا نتيجة «دانيال».

وأجرى الفنيون صيانة لمحطة الفتايح، وأعادوا الخدمة من جديد في المدينة، بينما تتواصل الجهود، لإعادة تغطية الاتصالات السلكية واللاسلكية.

درنة بلا خدمات بعد العاصفة

لحق دمار كبير بالكثير من المباني والعمارات والجسور في درنة. كما انقطعت الكهرباء والاتصالات في المدينة، حسب ما رصده مراسل «بوابة الوسط» خلال جولة أمس الإثنين.

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ودمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة.

وقد أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب درنة «مدينة منكوبة». بينما قال المجلس التسييري لبلدية درنة إن الوضع في المدينة خارج السيطرة، مطالبا بالتدخل الدولي لإنقاذها.