  • Alwasat News
Atwasat

مصدر رسمي لقناة «الوسط»: درنة تستقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 11:25 مساء
مصدر رسمي لقناة «الوسط»: درنة تستقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية
سيل وادي درنة يجتاح وسط المدينة ويجرف المبان الواقعة في مساره، الأثنين 11 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)
alwasat radio

أفاد مصدر رسمي قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الإثنين، بأن مطار مرتوبة (شرق درنة) استقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ مختصة ومساعدات وإغاثة، من بينها أربع طائرات ليبية، وطائرة مروحية تابعة لسلاح الجو المصري.

وأضاف المصدر بأن المطار يعمل ومستعد لاستقبال مزيدٍ من الطائرات، للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة بالمنطقة التي ضربتها العاصفة «دانيال» التي خلف خسائر بشرية ومادية هائلة؛ حتى أصبحت درنة «مدينة منكوبة».

- «وال»: دفن 300 جثة بمقبرة مرتوبة من ضحايا السيول في درنة
- جمع مئات الجثامين في شوارع درنة (صور)
- نداءات من درنة: الوضع كارثي.. السيول ألقت جثثًا في البحر والكهرباء والاتصالات مقطوعة

وأطلق مواطنون، في وقت سابق اليوم، نداءات للتدخل العاجل بسبب الوضع الكارثي الذي تشهده المدينة، جراء العاصفة «دانيال»، وسط أنباء عن أعداد ضخمة للقتلى والمفقودين، مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وانهيار أغلب الطرق.

وسبق أن أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV) اليوم الإثنين، أن الوضع في مدينة درنة «كارثي»، منوهًا إلى أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي تجتاح المنطقة منذ أمس الأحد «تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدًا»، مضيقًا أن «المفقودين بالآلاف، أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها وراحت مع البحر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس

«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس
مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء

مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء
العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت ...
انهيار سدين في مدينة درنة

انهيار سدين في مدينة درنة
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
«أويل برايس» و«أسوشيتد برس»: أضرار «دانيال» تطال الموانئ النفطية وتحول درنة لمنطقة كوارث

«أويل برايس» و«أسوشيتد برس»: أضرار «دانيال» تطال الموانئ النفطية وتحول درنة ...
الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء

الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء
تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء

تعطيل الدراسة في بنغازي حتى الخميس.. والمدارس للإيواء
«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ

«الإسعاف»: سوسة تحت الماء بالكامل.. ونحتاج مروحيات لجهود الإنقاذ
مياه السيول تقتحم منازل شيحة في درنة (فيديو)

مياه السيول تقتحم منازل شيحة في درنة (فيديو)
فيديو يحبس الأنفاس لمتطوع داخل سيارة جرفتها السيول في البيضاء

فيديو يحبس الأنفاس لمتطوع داخل سيارة جرفتها السيول في البيضاء
مركز البيضاء الطبي: 12 وفاة بين رجال ونساء جراء السيول

مركز البيضاء الطبي: 12 وفاة بين رجال ونساء جراء السيول
أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو

أول زيارة معلنة.. وفد «إسرائيلي» في السعودية لحضور اجتماع يونسكو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصدر رسمي لقناة «الوسط»: درنة تستقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية
مصدر رسمي لقناة «الوسط»: درنة تستقبل خمس مروحيات تحمل فرق إنقاذ ...
الخطوط الأفريقية تسير رحلات مجانية لنقل الأطباء ومواد الإغاثة إلى المنطقة الشرقية
الخطوط الأفريقية تسير رحلات مجانية لنقل الأطباء ومواد الإغاثة إلى...
وفاة الفنان الشعبي مفتاح إمعيلف جراء السيول في درنة
وفاة الفنان الشعبي مفتاح إمعيلف جراء السيول في درنة
وفاة مواطن فلسطيني جراء السيول بمدينة البيضاء
وفاة مواطن فلسطيني جراء السيول بمدينة البيضاء
تركيا تعلن إرسال فريق إنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا
تركيا تعلن إرسال فريق إنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
حفتر يشكر دولا عربية قدمت مساعدات عاجلة لمواجهة آثار السيول
حفتر يشكر دولا عربية قدمت مساعدات عاجلة لمواجهة آثار السيول...
بلدية أوجلة تطلق حملة إغاثة عاجلة لمساعدة المتضررين جراء السيول
بلدية أوجلة تطلق حملة إغاثة عاجلة لمساعدة المتضررين جراء ......
نداءات استغاثة من أهالي الوردية ببلدية الساحل في ظل غياب المساعدات
نداءات استغاثة من أهالي الوردية ببلدية الساحل في ظل غياب ......
تركيا تعلن إرسال فريق إنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا
تركيا تعلن إرسال فريق إنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا...
وفاة مواطن فلسطيني جراء السيول بمدينة البيضاء
وفاة مواطن فلسطيني جراء السيول بمدينة البيضاء...
المزيد