جمع مئات الجثامين في شوارع درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مواطنون ونشطاء ومتطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، من جمع مئات الجثامين في شوارع المدينة المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي تجتاح مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد، وتسببت في مقتل وفقدان وإصابة العشرات من المواطنين، وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأظهرت صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات الجثامين التي تمكن المواطنون من جمعها بعدما لقي أصحابها مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة، وذلك استعدادًا لعملية دفنها.

- المنفي يعلن مناطق برقة «منكوبة» ويطلب من الدول والمنظمات تقديم المساعدة والدعم

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

مئات الجثث في شوارع درنة، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

مئات الجثث في شوارع درنة، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

مئات الجثث في شوارع درنة، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)