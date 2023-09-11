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المنفي يعلن مناطق برقة «منكوبة» ويطلب من الدول والمنظمات تقديم المساعدة والدعم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 09:15 مساء
المنفي يعلن مناطق برقة «منكوبة» ويطلب من الدول والمنظمات تقديم المساعدة والدعم
الفيضانات تجتاح مدينة درنة شرق ليبيا نتيجة العاصفة «دانيال»، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

وأوضح المنفي في بيان عاجل أصدره مساء اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي «شعورًا منا بالمسؤولية، ونظرًا للتداعيات الجسيمة للكارثة.. خلال هذه الأوقات التي تمر بها بلادنا الحبيبة، وما تمر به مناطق برقة، وخاصة مدن درنة وشحات والبيضاء نتيجة الفيضانات الكارثية التي تعرضت لها. وما تسبب به من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، وتضرر للبنية التحتية والمرافق العامة بشكل كبير».

المنفي يدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة
وأعرب المنفي عن ثقته «بأن التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة وتعافيها من هذه الكارثة الطبيعية»، داعيًا «جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية، وإلى التعاون والتضامن لتجاوز هذه الأزمة».

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وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن «كل فرد لديه دور مهم في تجاوز هذه الأزمة»، معربًا عن ثقته في قدرة الليبيين «على التكاتف، والتعاون، والتغلب على هذه الصعوبات لتجاوز هذه الأزمة معًا، وبناء مستقبل أفضل لليبيا.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

جهود للتعامل مع أزمة العاصفة «دانيال»
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تجنيد 6 آلاف شرطي للدعم والمساندة، وتقديم عشرات الآليات، و61 مليون دينار للبلديات كمساعدات عاجلة للتعامل مع الأزمة، فيما شكلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب لجانًا للمتابعة الميدانية، ودعم البلديات في مواجهة الأزمة.

كما أعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها «كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي».

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