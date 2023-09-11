«حكومة الوحدة»: أمطار الجبل الأخضر لم تسجَّل في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا «لم تسجل في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة»، مؤكدة اتخاذ جملة من الإجراءات لتخفيف المعاناة عن المتضررين جراء السيول والفيضانات.

وعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، اجتماعًا استثنائيًا في طرابلس برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأعضاء المجلس من الوزراء، لمناقشة تداعيات السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء من المنطقة الشرقية.

إعلان الحداد وتنكيس الأعلام

وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة: إن مجلس الوزراء ترحم في مستهل الاجتماع على الضحايا الذين سقطوا نتيجة السيول والفيضانات، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين إلى أهلهم وذويهم.

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وأضاف حمودة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أعلن جراء هذه المحنة «الحداد لمدة ثلاثة أيام، وبأن تنكس الأعلام في البلاد كافة، حدادًا على ضحايا هذه المحنة».

وقال حمودة إن «الأرصاد الجوية أفادت أن الكمية التي سجلت للأمطار قدرت بنحو 400 مليمتر في مناطق الجبل الأخضر، وأن هذه الكمية التي سجلت لم تسجل في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة».

وأوضح حمودة أن وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استعرضوا خلال الاجتماع التدابير والإجراءات العاجلة التي شرعت الوزارات والمؤسسات والجهات كافة في اتخاذها خلال الساعات الماضية للتعامل مع أزمة السيول التي تجتاح مناطق ليبيا.

توصيات الدبيبة للوزراء

وذكر حمودة أن الدبيبة أوصى في نهاية الاجتماع «بتشكيل لجنة متابعة تقدم تقريرها كل 6 ساعات» إلى رئاسة الوزراء، وشدد على «ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية في أداء الواجب الوطني».

وطالب الدبيبة «كل الوزارات بإرسال مندوبيها إلى المناطق المتضررة، وعدم التقصير في الواجب الوطني، ولا أحد يزايد على أحد»، مؤكدًا استمرار مجلس الوزراء في الانعقاد «والوقوف على الاحتياجات سيكون بشكل أدق خلال اليومين القادمين».