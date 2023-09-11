«وال»: دفن 300 جثة بمقبرة مرتوبة من ضحايا السيول في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال»، مساء اليوم الثلاثاء، بدفن أكثر من 300 جثة بمقبرة مرتوبة من ضحايا السيول في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة «دانيال»، لافتة إلى أن العدد قابل للزيادة.

وأشارت الوكالة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن عمليات الدفن في المقبرة جرى بالطريقة الجماعية، بواقع 10 جثامين في قبر واحد.

وأوضحت أن مقبرة الفتايح في المدينة غير صالحة للدفن، نظرًا لحركة الأمطار وتشكل طبقات طينية تحول دون الدخول إليها.

- جمع مئات الجثامين في شوارع درنة (صور)

وتمكن مواطنون ونشطاء ومتطوعون من جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، من جمع مئات الجثامين في شوارع درنة جراء العاصفة التي تجتاح مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد، وتسببت في مقتل وفقدان وإصابة العشرات من المواطنين، وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأظهرت صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات الجثامين التي تمكن المواطنون من جمعها بعدما لقي أصحابها مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة، وذلك استعدادًا لعملية دفنها.