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نداءات من درنة: الوضع كارثي.. السيول ألقت جثثًا في البحر والكهرباء والاتصالات مقطوعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 07:16 مساء
نداءات من درنة: الوضع كارثي.. السيول ألقت جثثًا في البحر والكهرباء والاتصالات مقطوعة
سيل وادي درنة يجتاح وسط المدينة ويجرف المبان الواقعة في مساره، الأثنين 11 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)
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أطلق مواطنون تمكنوا من مغادرة درنة، تواصلت معهم «بوابة الوسط»، نداءات للتدخل العاجل بسبب الوضع الكارثي الذي تشهده المدينة، جراء العاصفة «دانيال»، وسط أنباء عن أعداد ضخمة للقتلى والمفقودين، مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وانهيار أغلب الطرق.

وقال المهندس محمد عبدالعاطي لـ«بوابة الوسط» إن «الكارثة أكبر مما يتخيل العقل، جراء انهيار السد الكبير، وانهيار مئات البيوت والعمارات على جانبي الوادي، وتفرّع السيول إلى داخل البلاد، والجبيلة والمغار على ارتفاع طابق وطابقين».

وأضاف: «لا أستطيع تقدير الضحايا، وسيتجاوزون المئات وربما أكثر... الجثث في كل مكان تحت الأنقاض، وداخل البيوت، وما يرميه البحر هنا وهناك. الوضع أكبر من كلمة كارثة».

- انهيار سدين في مدينة درنة
- عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
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مواطنون: السيول ألقت جثثًا في البحر
ونشر مواطنون على «فيسبوك» استغاثات للتدخل العاجل، مشيرين إلى «عشرات المفقودين والوفيات بالمدينة، بينها جثث ألقتها السيول في البحر»، بالإضافة إلى «انقطاع الطرق المؤدية إلى درنة باستثناء طريق (الظهر الحمر) جنوب المدينة».

كما نشرت صفحات على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، خاصة على جانبي مجرى وادي درنة؛ إذ دمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التواصل مع المصادر المحلية نتيجة انقطاع الكهرباء وخدمات الهاتف.

أسامة حماد: أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها
وسبق أن أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV) اليوم الإثنين، أن الوضع في مدينة درنة «كارثي»، منوهًا إلى أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي تجتاح المنطقة منذ أمس الأحد «تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدًا»، مضيقًا أن «المفقودين بالآلاف، أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها وراحت مع البحر».

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