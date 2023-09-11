نداءات من درنة: الوضع كارثي.. السيول ألقت جثثًا في البحر والكهرباء والاتصالات مقطوعة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق مواطنون تمكنوا من مغادرة درنة، تواصلت معهم «بوابة الوسط»، نداءات للتدخل العاجل بسبب الوضع الكارثي الذي تشهده المدينة، جراء العاصفة «دانيال»، وسط أنباء عن أعداد ضخمة للقتلى والمفقودين، مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وانهيار أغلب الطرق.

وقال المهندس محمد عبدالعاطي لـ«بوابة الوسط» إن «الكارثة أكبر مما يتخيل العقل، جراء انهيار السد الكبير، وانهيار مئات البيوت والعمارات على جانبي الوادي، وتفرّع السيول إلى داخل البلاد، والجبيلة والمغار على ارتفاع طابق وطابقين».

وأضاف: «لا أستطيع تقدير الضحايا، وسيتجاوزون المئات وربما أكثر... الجثث في كل مكان تحت الأنقاض، وداخل البيوت، وما يرميه البحر هنا وهناك. الوضع أكبر من كلمة كارثة».

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مواطنون: السيول ألقت جثثًا في البحر

ونشر مواطنون على «فيسبوك» استغاثات للتدخل العاجل، مشيرين إلى «عشرات المفقودين والوفيات بالمدينة، بينها جثث ألقتها السيول في البحر»، بالإضافة إلى «انقطاع الطرق المؤدية إلى درنة باستثناء طريق (الظهر الحمر) جنوب المدينة».

كما نشرت صفحات على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، خاصة على جانبي مجرى وادي درنة؛ إذ دمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التواصل مع المصادر المحلية نتيجة انقطاع الكهرباء وخدمات الهاتف.