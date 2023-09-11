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مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 03:51 مساء
مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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رصدت «بوابة الوسط» آثار الدمار التي لحقت بالكثير من المباني والعمارات والجسور وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مدينة درنة، مع تعرض مدن في شرق البلاد للتأثيرات المناخية للعاصفة «دانيال».

وأظهرت جولة لمراسل «بوابة الوسط» حجم الدمار الذي لحق بجانب مجرى وادي درنة وسط المدينة؛ إذ دمرت السيول الجارفة جميع الجسور الرابطة بين ضفتي المدينة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.

السيول قطعت أغلب الطرق المؤدية لداخل درنة
كما قطعت السيول أغلب الطرق المؤدية إلى داخل المدينة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء وجميع وسائل الاتصالات؛ حيث طالب المجلس التسييري للمدينة بفتح ممر بحري مع المدينة بعد انهيار معظم الطرق البرية. وكان التطور الأبرز هو إعلان المجلس البلدي بدرنة،انهيار سدين في المدينة.

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وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت «مدينة منكوبة»، فيما قال المجلس التسييري لبلدية درنة إن الوضع في المدينة خارج السيطرة، وطالب بالتدخل الدولي لإنقاذها.

آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة إثر تأثرها بالعاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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