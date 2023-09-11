انهيار سدين في مدينة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس البلدي بدرنة، منذ قليل، انهيار سدين في المدينة، حسب منشور مقتضب بصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في وقت سابق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب مدينة درنة «مدينة منكوبة» إثر السيول التي اجتاحتها إثر العاصفة «دانيال» التي ضربت مدن المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، القول إن «150 شخصا على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة «دانيال» في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة».