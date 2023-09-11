عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

القاهرة - بوابة الوسط

طلب عضو المجلس البلدي بدرنة، أحمد امدور، تدخلا دوليا عاجلا، لإنقاذ المدينة التي تعرضت إلى دمار واسع جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

وتحدث امدور عن «غرق الكثير من المناطق السكنية، وانهيار بعض المباني»، بالإضافة إلى انجرافات البنية التحتية، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وفق مقطع فيديو شاركته صفحة المجلس على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأضاف امدور: «نحتاج إلى تدخل دولي عاجل.. درنة أصبحت مدينة منكوبة»، مشيرا إلى الحاجة لفتح ممرات بحرية عاجلة، وذلك لأن الممر البري الوحيد بالمدينة انقطع، بعدما تضرر بشكل بالغ من العاصفة.

إعلان درنة «مدينة منكوبة»

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، درنة «مدينة منكوبة»، بعد الأضرار التي لحقت بها جراء العاصفة «دانيال».

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ووجهت الحكومة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.