  • Alwasat News
Atwasat

«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 01:55 صباحا
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع
متظاهرون في مصراتة ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أثار الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع، تنديدا محليا واسعا وردود فعل غاضبة تمثلت في حدها الأدنى بالمطالبة بإقالة الوزيرة ووصلت حد المطالبة بإسقاط الحكومة، وأظهرت إجماعا ليبيًا ضد التطبيع.

وأزاح موقع «i24» العبري، الأحد، الستار عن لقاء جمع كوهين والمنقوش قبل أسبوع في العاصمة روما، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء «بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي».

ونقل الموقع عن كوهين قوله في بيان، إن «الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا»، وأضاف أن «حجم ليبيا وموقعها الاستراتيچي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل».

إيقاف المنقوش بعد رسالة المنفي للدبيبة
وإثر ذلك، تقاطرت ردود الفعل الرسمية، إذ طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء المنقوش، وكوهين.

واعتبر المنفي في رسالة وجهها إلى الدبيبة واطلعت عليها «بوابة الوسط» ما ورد بشأن لقاء المنقوش وكوهين «لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية»، فضلا عن أنه «يعد خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني».

بدوره، قرر الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها، وإحالتها إلى التحقيق، وذلك بمقتضى القرار رقم «368» لسنة 2023، الذي نص على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلى، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

وتتمثل مهمة اللجنة في التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن «ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها»، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام. وبمقتضى القرار، فقد جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتا.

«الخارجية» تدافع عن المنقوش
وإزاء ردود الفعل الغاضبة، أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في روما كان «عارضا وغير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي».

وأوضحت الوزارة في بيان، إن اللقاء «لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ و غير قابل للتأويل واللبس». ونفى البيان «جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات».

على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء لـ«جلسة طارئة» الإثنين
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»
مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين.. ويطالب بإيقاف القائمين عليه عن العمل
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ مسبقاً»
المنفي يطلب من الدبيبة توضيحا بشأن اجتماع المنقوش وكوهين
مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»
أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

مجلسا النواب والدولة يدخلان على الخط
وبينما أعلن المجلس الأعلى للدولة «رفضه بشدة» لقاء المنقوش وكوهين، اعتبرت رئاسة مجلس النواب أن اجتماع روما «جريمة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية».

وأبدى مجلس الدولة في بيان، «استغرابه» من لقاء المنقوش مع كوهين، واعتبرها «خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية»، ودعا الجهات المختصة في الدولة إلى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره».

في حين، دعت رئاسة مجلس النواب في بيان، الأعضاء إلى جلسة طارئة تعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مساء الإثنين، لمناقشة ما وصفته بـ«الجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء» وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

«خيانة لقيم الشعب الليبي»
بدوره، أعرب حزب العدالة والبناء عن إدانته واستنكاره للقاء المنقوش وكوهين، مطالبا بإقالة الوزيرة من منصبها وإصدار الحكومة إيضاحا بشأن ما حدث.

واعتبر الحزب في بيان، بمثابة «خطوة خطيرة تمثل خطا أحمرا يجب عدم المساس به»، مؤكدًا «أن دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال حقًا دوليًا وثابتًا وطنيًا تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية».

واتفقت حركة «ليبيون ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني» مع حزب العدالة والبناء في رفض وإدانة اللقاء، واعتبرته خطوة «ترقى لو صحت إلى الخيانة العظمى لقيم وثوابت الشعب الليبي»، وطالبت في بيان النائب العام بتوجيه تهمة «الخيانة العظمى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزيرة الخارجية وكل من له علاقة بمحاولة توريط الدولة الليبية في تطبيع العلاقات مع كيان مغتصب».

أما فريق الحوار والإصلاح الوطني باتحاد القبائل والمدن الليبية، فقد أعرب عن تطلعه إلى «تفنيد صحة الأخبار» المعلنة بشأن اللقاء «على المستوى الرسمي من وزيرة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية»، وأكد رئيسه شعبان فرج بن ناصر في بيان، « رفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال»، معتبرا أن حكومة الوحدة الوطنية «ليست وصية على الشعب الليبي حتى تقوم بمثل هكذا إجراء».

إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، في بيان، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها»، وذلك تعليقا على لقاء المنقوش وكوهين.

مظاهرات في عدة مدن
وتواصلت ردود الفعل شعبيًا، إذ خرجت مظاهرات في عديد المدن الليبية ومنها طرابلس والزاوية وتاجوراء ومصراتة وصبراتة والزنتان ويفرن احتجاجا على لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور حرق متظاهرين إطارات سيارات وأعلام إسرائيلية وترديدهم هتافات معادية للكيان الصهيوني، ومطالبتهم بإقالة الوزيرة المنقوش ومحاسبتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)

البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو

الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية

انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)

البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ...
الذكاء الصناعي يهيمن على «معرض ألعاب» بألمانيا

الذكاء الصناعي يهيمن على «معرض ألعاب» بألمانيا
شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات

شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات
في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان

في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا

المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات

شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو إيابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو إيابا
كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر

كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر
تكالة واللافي يناقشان تنسيق الجهود بين «الرئاسي» و«الأعلى للدولة» للوصول للاستحقاق الانتخابي

تكالة واللافي يناقشان تنسيق الجهود بين «الرئاسي» و«الأعلى للدولة» للوصول ...
كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي

كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي
(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة

(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو

رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)

إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين.. ويطالب بإيقاف القائمين عليه عن العمل
مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين.. ويطالب بإيقاف القائمين ...
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ مسبقاً»
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير ...
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء لـ«جلسة طارئة» الإثنين
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء ...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة «إسرائيل»
بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة ......
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة ......
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء لـ«جلسة طارئة» الإثنين
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء ......
المزيد