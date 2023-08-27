أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، جرى الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال جندلمان في تدوينة عبر منصة «إكس» مساء اليوم الأحد، «جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وبحث معها إقامة تعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».

- موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

وفيما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا بشأن اللقاء الذي عُقِد برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، لم تصدر وزارة الخارجية في طرابلس أي بيان بخصوص اللقاء.