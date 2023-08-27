موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

القاهرة - بوابة الوسط

كشف موقع «i24» العبري، اليوم الأحد، لقاءً جمع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش في العاصمة روما، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء «بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي».

ونقل الموقع العبري أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أفاد في بيان بأن «الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا»، وأضاف أن «حجم ليبيا وموقعها الاستراتيچي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل».

وتابع كوهين: «تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضًا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كُنس ومقابر يهودية في البلاد».

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واعتبر الموقع العبري أن لقاء كوهين والمنقوش «إنجاز تاريخي»، واصفًا الاجتماع الذي لم يعلن عن توقيته بأنه كان «رائدًا ويهدف إلى استكشاف التعاون المحتمل وإقامة العلاقات بين البلدين».

وأضاف كوهين: «نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل»، مشيرًا إلى أن مناقشاته مع المنقوش تطرقت إلى العلاقات التاريخية التي تربط إسرائيل وليبيا واهتمامهما المشترك بالتعاون، بما في ذلك المجالات المحتملة للمبادرات الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.