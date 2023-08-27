مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، مساء اليوم الأحد، علم المجلس باجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بوزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق مساء اليوم، لقاء المنقوش وكوهين في روما برعاية من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فيما لم تصدر وزارة الخارجية والتعاون الدولي ولا حكومة الوحدة الوطنية أي بيان بشأن اللقاء حتى الآن.

- أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

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وكشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهينجرى الأسبوع الماضي، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» مساء اليوم الأحد، «جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش».

وأوضف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش «إقامة تعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».

وقال كوهين إنه تحدث مع المنقوش «حول الإمكانات الكبيرة للبلدين وتحسين العلاقات بينهما، وأيضًا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كُنس ومقابر يهودية في البلاد» وفق بيان الخارجية الإسرائيلية.