الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها، وإحالتها إلى التحقيق.

وجاء القرار رقم «368» لسنة 2023، على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلى، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن «ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها»، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وبمقتضى المادة الثالثة جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتا.

رفع السرية عن لقاء «المنقوش - كوهين»

وفي وقت سابق الأحد، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» «جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش». وأضاف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش «إقامة تعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».

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المجلس الرئاسي.. لا يعلم

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نفى مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، علم المجلس بهذا الاجتماع.

وقال حرشاوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: «خطوة نجلاء المنقوش قد لا تدر أي مكافأة سياسية»، لكنه أضاف: «سيكون لذلك ثمن على الصعيد الداخلي، لأن العديد من المجموعات المهمة في طرابلس لن تغفر للدبيبة هذه الخطوة».

وعقب تواتر الأنباء بهذا الشأن، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».