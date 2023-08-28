مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، فجر الإثنين، إن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، غادرت مطار معيتيقة.

وأضاف المصدر أن الوزيرة غادرت المطار بمساعدة جهاز الأمن الداخلي. ويأتي ذلك بعيد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ليل الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم «368» لسنة 2023، على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن «ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها»، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

- موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

- أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

- مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»

- المشري يعلق على أنباء لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي

المجلس الرئاسي.. لا يعلم

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نفى مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، علم المجلس بهذا الاجتماع.

وعقب تواتر الأنباء بهذا الشأن، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رفع السرية عن لقاء «المنقوش - كوهين»

وفي وقت سابق الأحد، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» «جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش». وأضاف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش «إقامة تعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».

بيانات الطائرة الخاصة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية التي أقلعت من مطار معيتيقة منتصف الليل، حسب موقع «فلايت رادار 24». ( موقع فلايت رادار 24)