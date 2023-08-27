المشري يعلق على أنباء لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها» وذلك ردًا على على أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي كشف تفاصيله موقع «i24» العبري، اليوم الأحد.

وقال المشري عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع تواتر الأنباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها».

أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

تفاصيل اللقاء المزعوم بين المنقوش وكوهين

وقال موقع «i24» العبري، اليوم الأحد، إن لقاء المنقوش وكوهين جرى في العاصمة روما، وجاء «بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي».

ونقل الموقع العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله في بيان إن «الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا»، وأضاف أن «حجم ليبيا وموقعها الاستراتيچي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل».