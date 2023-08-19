«حكومتنا»: فتح الطرق ورجوع الحياة لطبيعتها في جميع أماكن الاشتباكات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس، فتح الطرق ورجوع الحياة لطبيعتها في جميع أماكن الاشتباكات، في طرابلس.

وقالت منصة «حكومتنا»، في منشور بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «شركة الخدمات العامة تؤكد اكتمال أعمال التنظيف وفتح الطرق ورجوع الحياة لطبيعتها في جميع أماكن الاشتباكات».

ووقعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ثم مساء الأربعاء قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن حمزة جرى إطلاقه.

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وأدت الاشتباكات إلى 50 قتيلًا و146 مصابين، حسبما أكد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم في تصريحات إلى «بوابة الوسط» مساء الأربعاء.

تسيير دوريات لتعزيز الأمن داخل العاصمة طرابلس

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن داخل العاصمة طرابلس، ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى للمحافظة على الأمن.

وقالت الوزارة في بيان، إن تسيير هذه الدوريات يأتي تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس.