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جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 07:13 صباحا
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
دخان يتصاعد من أحد أحياء طرابلس، 15 أغسطس 2023، (ا ف ب)
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خفت صوت الرصاص، وتوقفت الاشتباكات المسلحة بين أقوى فصيلين يتبعان ورقيًّا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والمجلس الرئاسي، بعد يومين دمويين يعدان الأسوأ في تاريخ العاصمة طرابلس هذا العام، وعاد الهدوء الحذر، وعادت معه التحذيرات من بقاء دوافع أي تصعيد عسكري محتمل مع استمرار تأثير المجموعات المسلحة على الاستقرار أو محاولات الانتقال السياسي.

عودة العقيد محمود حمزة لدى وصوله إلى مقره العسكري الرئيسي، ليل الأربعاء–الخميس، كلفت حصيلة ثقيلة قوامها 50 قتيلًا، و146 جريحًا، في اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والخفيفة بين عناصر اللواء «444»، و«قوة الردع»، في مناطق مأهولة بالسكان، عاشت خلالها مئات العائلات حالة رعب وترقب على امتداد 48 ساعة، وتسببت في فوضى أمنية أدت إلى تعليق الرحلات الجوية من مطار معيتيقة وتحويلها إلى مطار مصراتة.

غياب المجلس الرئاسي والدبيبة عن المشهد
وسط هذه الأجواء ظهر مرة أخرى غياب المواقف الحازمة للمجلس الرئاسي، بصفتة القائد الأعلى للجيش، وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، بصفته أيضًا وزيرًا للدفاع، الذي أعلن قبل أيام في احتفالات عيد تأسيس الجيش أن «زمن الحرب قد ولى بلا رجعة، ولن يرفع الليبي سلاحه في وجه الليبي مرة أخرى أبدًا».

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ثم ظهر الدبيبة في ساعة متأخرة من الليلة البارحة وهو يلقي كلمة باهتة، غير متماسكة، متحدثًا إلى أعيان منطقة سوق الجمعة الذين ساعدوا في معالجة أزمة احتجاز العقيد حمزة من قبل قوة الردع، التي تسببت في اندلاع اشتباكات طرابلس الدامية، بالوصول إلى اتفاق على إيقاف جميع العمليات العسكرية في طرابلس، وعودة الوحدات إلى ثكناتها، وحصر الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وتعويضها من قبل الحكومة.

تاريخ الخلاف بين حمزة و«الردع»
وكان العقيد حمزة آمرًا لكتيبة «20-20» التابعة لجهاز الردع، قبل أن ينشق عنها ويؤسس تشكيلًا خاصًا، وتمنحها لاحقًا رئاسة الأركان بحكومة الوحدة العام 2021، تسمية «اللواء 444 قتال»، وامتد نشاطها العسكري خارج العاصمة، من جنوب شرق طرابلس، وصولًا إلى مدن ترهونة وبني وليد وجبل نفوسة وتخوم مدينة الشويرف، وشارك في صد هجوم قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر على طرابلس العام 2019، كما كان له دور رئيسي في التوسط لإيقاف عدة مواجهات دامية بين بعض المجموعات المسلحة في العاصمة، ومنها التي أعقبت محاولة دخول رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، طرابلس صيف العام الماضي.

وجرى توقيف العقيد حمزة من طرف جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، على خلفية مزاعم بوجود بلاغات ضده، وصلت إلى المدعي العام العسكري بطرابلس، وذلك أثناء توجهه لحضور حفل يشرف عليه الدبيبة لتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

ردود أفعال محلية منددة بالمواجهات
أحداث العاصمة كان لها ردود فعل محلية متوقعة؛ إذ حمل مجلس النواب «المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية» لحكومة الدبيبة، وطالب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى، وعدم الاستقرار، والسلاح المنفلت، والاقتتال، وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر.

ودعت عدة أحزاب سياسية، في بيانات، إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي، لضمان عدم تكرار الاقتتال، مؤكدة أن الاقتتال الذي يندلع من حين لآخر في العاصمة طرابلس ما هو إلا تعبير عنيف عن حالة الغموض التي تشهدها البلاد، بما تحمله من تفكك مؤسساتها، ونهب ثرواتها، محذرة من عواقبها على أمن واستقرار الوطن.

قلق دولي بسبب المواجهات
على مستوى ردود الخارج، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تابعت كما قال رئيسها بـ«قلق بالغ» الأحداث الأمنية، أن «العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة، ومعالجة الخلافات من خلال الحوار».

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وعبرت سفارات الدول الفاعلة في ليبيا عن قلق مشترك إزاء الأحداث الدامية، واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل أنها «تعزز الحاجة إلى عملية سياسية شاملة»، بينما دعت جامعة الدول العربية، إلى «الإسراع في توحيد مؤسسات البلاد».

الأحداث تثير تساؤلات حول مصير الانتخابات
وحمل تفجر الوضع الأمني من جديد في العاصمة رسائل عدة، أولها السؤال عن مصير المسار الانتخابي في ظل وضع أمني قابل للانفجار في أي ساعة، وعجز الطبقة السياسية عن احتوائه، وجدوى جولات ولقاءات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع مختلف أطراف الأزمة، ومنها التي جرت برعايته ضمن لجنة «5+5» العسكرية وبحضور قادة مجموعات مسلحة في اجتماعات طرابلس وبنغازي، وتعهدهم ببناء توافقات أمنية لتوفير بيئة مواتية للاستحقاقات المقبلة بدت وكأنها مجرد سراب، رغم الاستقرار النسبي خلال العامين الأخيرين الذي أكدته عودة السفارات الأجنبية إلى فتح مقراتها في العاصمة.

أما السؤال الأكبر فهو: ما الضمانات التي تحول دون تكرار المشهد الدامي في العاصمة، ومن يملك هذه الضمانات، في ظل بقاء المعطيات على الأرض كما هي، وعلى رأسها وجود هذه التشكيلات العسكرية المدججة بالسلاح، والخارجة عن سلطة الدولة، وصاحبة القوة الحقيقية المؤثرة على الأرض؟

دخان يتصاعد من أحد أحياء طرابلس، 15 أغسطس 2023، (ا ف ب)
دخان يتصاعد من أحد أحياء طرابلس، 15 أغسطس 2023، (ا ف ب)
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