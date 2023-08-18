حكومة الدبيبة: أوضاع أمنية مستقرة في مواقع اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن هيئة أمن المرافق والمنشآت لا تزال مستمرة في تأمين المناطق التي شهدت اشتباكات الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس.

ونقلت منصة «حكومتنا» مساء الجمعة عن الضابط في الهيئة العقيد حسام التهامي قوله: «نطمئن المواطنين بأن الأوضاع الأمنية في العاصمة مستقرة».

جهاز الإمداد الطبي والجامعة.. من بين المواقع التي يجري تأمينها في طرابلس

ومن المواقع التي يجري تأمينها من قبل الهيئة: وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، وجزر دوران «عودة الحياة» والنصب التذكاري والسلام، وجامعة طرابلس.

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ووقعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ثم مساء الأربعاء قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن حمزة جرى إطلاقه

وأدت الاشتباكات إلى 50 قتيلًا و 146 مصابين، حسبما أكد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم في تصريحات إلى «بوابة الوسط» مساء الأربعاء.