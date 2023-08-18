الغاوي يزور مواقع اشتباكات طرابلس لتقييم حجم الأضرار

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي المناطق المتضررة نتيجة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عنها.

ورافق الغاوي في الجولة لجنة حصر الأضرار المكلفة بتقييم التلفيات، فيما دعا الوزير ومراكز الشرطة والبلديات والمؤسسات المعنية إلى ضرورة استكمال إجراءات الحصر والتعويض بشكل عاجل وسريع، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا» مساء اليوم الجمعة.

وكُلّفت لجنة حصر الأضرار لتعويض المتضررين جراء اشتباكات طرابلس التي اندلعت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

اشتباكات طرابلس سببها احتجاز العقيد محمود حمزة

اندلعت الاشتباكات، الإثنين الماضي، بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ثم مساء الأربعاء قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن حمزة جرى إطلاقه

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وأدت الاشتباكات إلى 50 قتيلًا و 146 مصابين، حسبما أكد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم في تصريحات إلى «بوابة الوسط» مساء الأربعاء.

آثار دمار في موقع شهد اشتباكات طرابلس، (منصة حكومتنا)

جانب من جولة وزير الإسكان في حكومة الدبيبة أبو بكر الغاوي في المناطق المتضررة من اشتباكات طرابلس، (منصة حكومتنا)

جانب من جولة وزير الإسكان في حكومة الدبيبة أبو بكر الغاوي في المناطق المتضررة من اشتباكات طرابلس، (منصة حكومتنا)

جانب من جولة وزير الإسكان في حكومة الدبيبة أبو بكر الغاوي في المناطق المتضررة من اشتباكات طرابلس، (منصة حكومتنا)