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العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 08:25 مساء
العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل
الصفحة الأولى من العدد «404» من جريدة «الوسط»، الخميس 17 أغسطس 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 404 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى تقرير مجمع يرصد تداعيات الحالة الأمنية والسياسية في ليبيا بعد اشتباكات طرابلس الدامية التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

التقرير جاء بعنوان «يوم دامٍ حصيلته عشرات القتلى والجرحى.. اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة». وكما رصد عودة الهدوء الحذر رصد معه عودة التحذيرات من بقاء دوافع أي تصعيد عسكري محتمل مع استمرار تأثير المجموعات المسلحة على الاستقرار أو محاولات الانتقال السياسي في ليبيا.

ونطالع في الصفحة الثانية موضوعات خاصة بالتواصل الاجتماعي؛ منها تقرير عنوانه «فيديو دعاية بطله طفل ليبي يحقق مليون مشاهدة».

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داعش يحاول إنتاج مواد بيولوجية في ليبيا
ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «تقرير لخبراء الأمم المتحدة: داعش يحاول الاندساس بين قبائل ليبيا وإنتاج مواد بيولوجية».

أطفال ليبيا يصنعون مستقبل بلادهم عبر برلمان موازٍ
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع على خلفية بعد نجاح انتخابات برلمان أطفال ليبيا، وجاء بعنوان «الوسط تحاور عددًا من النواب الصغار.. أطفال ليبيا يصنعون مستقبل بلادهم عبر برلمان موازٍ».

وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعًا بعنوان «مسابقة وطنية لاختيار أفضل مدرسة صديقة للبيئة».

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هل يفلح نظام الكفيل في مكافحة الهجرة داخل ليبيا؟
أما الصفحة الخامسة فنطالع في صدرها موضوعًا مهمًّا بعنوان «تشريع جديد للحد من مشاكل الوافدين.. هل يفلح نظام الكفيل في مكافحة الهجرة غير النظامية؟».

وفي الصفحة نفسها نقرأ تحقيقًا لوكالة «فرانس برس» بعنوان «مافيا لتهريب المهاجرين من سورية إلى ليبيا». مقاتلو جنين: لا نعمل لمصلحة أطراف خارجية.

ومن المحلي إلى العربي والدولي نطالع في الصفحة السادسة موضوعًا بعنوان «مقاتلو جنين: إيران تمولنا.. ولا نعمل لمصلحة أطراف خارجية».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع عن مرور عامين على حكم طالبان وعنوانه «تغييرات دراماتيكية في حياة الأفغان».

ليبيا تتصدر أفريقيا في احتياطي النقد الأجنبي
وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير بعنوان «خلال يوليو 2023.. أوبك ترصد ارتفاع أسعار النفط الليبي وتراجع الإنتاج».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع عنوانه «بقيمة 88.4 مليار دولار.. ليبيا تتصدر القائمة الأفريقية لاحتياطي النقد الأجنبي».
من طرابلس إلى بنغازي.. «ألبوم ليبيا» يواصل رحلة الذكريات.

وإلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا بعنوان «محاولة للإمساك بجذوة اللحظة بين الكتابة والصورة.. من طرابلس إلى بنغازي.. ألبوم ليبيا يواصل رحلة الذكريات».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ونقرأ فيها موضوعات منها موضوع عنوانه «بعد أسابيع من طرحه لأسباب أخلاقية.. سحب باربي من دور العرض الجزائرية».

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أهلي طرابلس وأهلي بنغازي في المهمة الأولى بدوري الأبطال
وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا بعنوان «الأهليان في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها موضوع بعنوان «اختفاء دوري الرديف الليبي يزيد الظواهر السلبية».

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