مركز طب الطوارئ إلى «بوابة الوسط»: 50 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تفيد آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، الإثنين والثلاثاء، بوقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.

وأكد المكتب الإعلامي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الأربعاء، سقوط 50 قتيلاً، بينهم قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن، وإصابة 146 آخرين، في آخر حصيلة للاشتباكات بين «اللواء 444» وقوة «الردع الخاصة»، التشكيلين المسلحين الأكثر قوة في العاصمة طرابلس.

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ومع تضارب المعلومات حول حصيلة الاشتباكات خلال الساعات الماضية، لم تصدر عن الجهات المعنية أية إحصائية رسمية حتى الآن.

شهدت مناطق جنوب شرق طرابلس اشتباكات مسلحة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين. لكن الهدوء عاد مرة أخرى بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة.